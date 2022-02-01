«Ливерпуль» – фаворит в борьбе за подписание Тилеманса

Дата публикации: 01-02-2022

Юри Тилеманс, по всей вероятности, в скором времени покинет «Лестер». Основным претендентом на бельгийца является «Ливерпуль».



Среди других клубов, интересующихся 24-летним полузащитником, значится «Барселона». Однако, по информации «Nacional», «мерсисайдцы» опережают каталонцев в борьбе за футболиста.



Об интересе «Ливерпуля» к Тилемансу ранее сообщали ряд источников. Минувшим летом клуб лишился Джорджиньо Вейналдума, перебравшегося в «Пари Сен-Жермен». Юрген Клопп решил не спешить с подписанием игрока на замену голландцу, тщательно изучая возможные варианты. В итоге выбор пал на Тилеманса.



В нынешнем сезоне в активе бельгийца 6 голов и 3 ассиста в 26 встречах за «Лестер Сити». Transfermarkt.de оценивает хавбека в 55 млн евро.