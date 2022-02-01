Источник: «Спартак» заплатит за хавбека «Янг Бойз» около 10 млн евро

Дата публикации: 01-02-2022

«Спартак» близок к подписанию Кристофера Мартинса Перейры, выступающего за «Янг Бойз».



Ресурс «Blick» раскрыл сумму, в которую «красно-белым» обойдется трансфер опорника. По информации источника, за 24-летнего люксембуржца московская команда заплатит порядка 10 млн евро.



Ранее сообщалось, что Перейра будет защищать цвета «Спартака» до конца сезона на правах аренды. У москвичей будет обязательство по выкупу хавбека.



Долгое время Перейра находился в структуре «Лиона», но пробиться в основу французского клуба ему не удалось. В 2019 году он стал игроком «Янг Бойз». В сезоне 21/22 на его счету 26 поединков за швейцарскую команду (1 ассист).



Ценник на Перейру составляет 3,5 млн евро (источник – Transfermarkt.de).