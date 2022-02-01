Саншеш отказался от перехода в «Милан»

Дата публикации: 01-02-2022

Ренату Саншеш не будет выступать за «Милан». Хавбек «Лилля» отклонил предложение «россонери». Информацией об поделился ресурс «Calciomercato».



Миланцы согласовали трансфер футболиста за 25 млн евро. Руководство клуба рассматривало португальца в качестве замены Франка Кессье, который ближайшим летом должен уйти из команды. Однако Саншеш отказался от переезда в Италию.



«Лилль» выкупил полузащитника у «Баварии» в 2019 году, заплатив за него 20 000 000 евро. В этом сезоне в активе 24-летнего португальца 20 игр (1 гол, 3 результативных паса).



Его соглашение с «Лиллем» рассчитано до июня 2023 года. Рыночная стоимость Саншеша – 30 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).