1xBet запускает промо Ice Wins к Олимпиаде со 160 топ-призами!

Дата публикации: 02-02-2022

Совсем скоро в Пекине стартует главное спортивное событие этой зимы — Олимпийские игры! Атлеты со всего мира будут сражаться за 109 комплектов наград в 15 дисциплинах.

Тем временем игроки 1xBet могут получить свою порцию азарта от Олимпиады и побороться за один из 160 призов от букмекера. Все благодаря промо Ice Wins, которое беттинговый бренд запустил специально к топовому событию.

Среди призов акции — ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5, ультрабуки HUAWEI Matebook X Pro, смартфоны Xiaomi Mi 11 и многое другое!

Для участия достаточно выполнить несколько простых действий:

Создать аккаунт в 1xBet или авторизоваться в уже существующем Подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете” Нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции Делать ставки на события Олимпиады на сумму от $4 с 1 по 20 февраля 2022 года и собирать акционные билеты для участия в розыгрыше





В итоге кроме возможности получить выигрыш по ставке у вас появляется шанс на один из 160 призов! Чем больше ставок и чем выше их сумма — тем больше билетов, а значит — и шансов на победу.

Обладатели призов будут определены 22 февраля 2022 года. Успейте поучаствовать в акции и празднуйте свою победу с 1xBet!