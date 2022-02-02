1xBet запускает промо Ice Wins к Олимпиаде со 160 топ-призами!
Совсем скоро в Пекине стартует главное спортивное событие этой зимы — Олимпийские игры! Атлеты со всего мира будут сражаться за 109 комплектов наград в 15 дисциплинах.
Тем временем игроки 1xBet могут получить свою порцию азарта от Олимпиады и побороться за один из 160 призов от букмекера. Все благодаря промо Ice Wins, которое беттинговый бренд запустил специально к топовому событию.
Среди призов акции — ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5, ультрабуки HUAWEI Matebook X Pro, смартфоны Xiaomi Mi 11 и многое другое!
Для участия достаточно выполнить несколько простых действий:
- Создать аккаунт в 1xBet или авторизоваться в уже существующем
- Подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете”
- Нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции
- Делать ставки на события Олимпиады на сумму от $4 с 1 по 20 февраля 2022 года и собирать акционные билеты для участия в розыгрыше
В итоге кроме возможности получить выигрыш по ставке у вас появляется шанс на один из 160 призов! Чем больше ставок и чем выше их сумма — тем больше билетов, а значит — и шансов на победу.
Обладатели призов будут определены 22 февраля 2022 года. Успейте поучаствовать в акции и празднуйте свою победу с 1xBet!