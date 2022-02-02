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«Лацио» объявил о двух новых трансферах

Дата публикации: 02-02-2022

«Лацио» на своем сайте сообщил о 2 новичках.

Римляне усилились Жовани Кабралом. Ранее вингер из Кабо-Верде защищал цвета португальского «Спортинга». «Лацио» договорился об аренде 23-летнего футболиста до лета 2022 года.

Кабрал является воспитанником команды из Лиссабона. За основу «Спортинга» он дебютировал в августе 2018 года. В 17 встречах текущего сезона Жовани отличился 3 раза и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная стоимость игрока – 7 млн евро (по версии портала Transfermarkt.de).

Вторым новичком стал Димитрий Каменович. 21-летнего серба «Лацио» купил у «Чукарички» за 2,5 млн евро. Соглашение защитника с «бьянкочелести» будет действовать до лета 2026 года. Стоимость Каменовича составляет 1,8 млн.

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