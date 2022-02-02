«Арсенал» приобрел защитника «Колорадо». Обеими командами владеет Кронке

Дата публикации: 02-02-2022

Орсон Трасти пополнил ряды «Арсенала». Информацией поделилась пресс-служба «пушкарей». Ранее центрбек играл в MLS за «Колорадо Рэпидс».



Американская команда относится к холдингу «Kroenke Sports & Entertainment», находящемуся в собственности Стэна Кронке. Последний также является владельцем «Арсенала».



По данным ресурса «Transfermarkt», за переход 23-летнего американца «канониры» заплатили 1,82 млн евро. К «Арсеналу» Трасти присоединится не сразу. Остаток текущего сезона он проведет в аренде в «Колорадо».



За команду из МЛС Орсон выступает с 2020 года. Всего на его счету 149 поединков, 3 забитых мяча и 2 голевых паса.



За сборную США U20 Трасти провел 11 встреч.