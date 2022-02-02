«Атлетико» подписал защитника сборной Мозамбика

Дата публикации: 02-02-2022

Рейнилду Мандава продолжит карьеру в «Атлетико». О заключении контракта с защитником Мозамбика сообщила пресс-служба «матрасников». Африканский футболист поставил подпись под соглашением, рассчитанным до июня 2025 года.



По данным «Diario AS», переход Мандава обошелся мадридцам в 3 000 000 евро. До этого 28-летний футболист играл за «Лилль». Также в его карьере были такие команды как «Фафи», «Кофилья» и «Белененсеш».



В ряды французского клуба Мандава попал в 2019 году. В сезоне 2021/2022 он был задействован в 27 матчах за «догов» во всех турнирах, в которых он отличился 1 раз.



Рыночная стоимость фулбека равняется 10 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



Стоит отметить, что вместе с «Лиллем» Рейнилду стал чемпионом Лиги 1 и обладателем Суперкубка Франции.



В сборную Мозамбика Мандава вызывается с 2014 года.