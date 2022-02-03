Свернуть список

Мюллер не ведет переговоры с «Баварией» о новом контракте

Дата публикации: 03-02-2022

Переговоры Томаса Мюллера с «Баварией» по продлению сотрудничества пока не начались. Об этом сообщил сам форвард.

«Представители команды не обращались ко мне. Увидим, что произойдет в будущем», - приводит слова форварда ресурс Ran.de, ссылаясь на «Bild».

Цвета «Баварии» Мюллер защищает с 2007 года. Соглашение нападающего с мюнхенцами истекает в следующем году. В сезоне 2021/2022 в активе 32-летнего футболиста 9 забитых мячей и 20 результативных передач в 29 встречах. Стоимость Мюллера составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку «Баварии» со стороны «Эвертона» и «Ньюкасла».

Мюллер является чемпионом мира 2014 в составе немецкой сборной.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close