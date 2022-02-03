Официально: Пьер-Эмерик Обамеянг – игрок «Барселоны»

Дата публикации: 03-02-2022

Пьер-Эмерик Обамеянг сменил «Арсенал» на «Барселону». О подписании контракта с габонским нападающим сообщила пресс-служба «сине-гранатовых».



Состав испанской команды Обамеянг пополнил как свободный агент. Он заключил с «Барселоной» соглашение со сроком действия до лета 2025 года. В контракте указаны отступные за габонца, которые равняются 100 млн евро.



Ранее в СМИ появилась информация, что лондонцы, владевшие правами на форварда, расторгли с ним трудовые отношения. За досрочный разрыв контракта им пришлось заплатить Обамеянгу порядка 7 000 000 фунтов. Причиной столь радикального решения стали дисциплинарные нарушения со стороны игрока.



В нынешнем сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 15 игр (7 забитых мячей, 2 ассиста).