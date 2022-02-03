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«Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов»

Дата публикации: 03-02-2022

Оставшуюся часть сезона Иван Игнатьев проведет в «Крыльях Советов». Пресс-служба «Рубина», владеющего контрактом ценрфорварда, сообщила, что за самарцев он будет играть на правах аренды. При этом у «Крыльев Советов» появится возможность выкупить футболиста.

Игнатьев воспитывался в структуре «Краснодара». В Казань он переехал в 2020 году. В сезоне 2021/2022 в его активе всего 10 игр за клуб из Татарстана (без результативных действий).

В Самаре уже прокомментировали переход Игнатьева.

«Иван – талантливый футболист. Мы знаем о его сильных качествах и надеемся, что в «Крыльях» он проявит себя. Он вписывается в стиль игры команды. Клуб получил отличного форварда», - сообщил Сергей Корниленко, занимающий пост спортивного руководителя «Крыльев Советов».

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