«Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов»

Дата публикации: 03-02-2022

Оставшуюся часть сезона Иван Игнатьев проведет в «Крыльях Советов». Пресс-служба «Рубина», владеющего контрактом ценрфорварда, сообщила, что за самарцев он будет играть на правах аренды. При этом у «Крыльев Советов» появится возможность выкупить футболиста.



Игнатьев воспитывался в структуре «Краснодара». В Казань он переехал в 2020 году. В сезоне 2021/2022 в его активе всего 10 игр за клуб из Татарстана (без результативных действий).



В Самаре уже прокомментировали переход Игнатьева.



«Иван – талантливый футболист. Мы знаем о его сильных качествах и надеемся, что в «Крыльях» он проявит себя. Он вписывается в стиль игры команды. Клуб получил отличного форварда», - сообщил Сергей Корниленко, занимающий пост спортивного руководителя «Крыльев Советов».