Экс-президент «Барселоны»: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Дата публикации: 03-02-2022

Экс-президент каталонцев Жоан Гаспар поделился информацией, связанной с будущим Килиана Мбаппе. Он заявил, что француз поставил подпись под предварительным соглашением с «Реалом».



«Хочу поделиться интересным инсайдом. По моим данным, Килиан подписал соглашение с «Реалом». Я не сомневаюсь, что это произошло, поскольку отлично знаю Флорентино Переса», - приводит слова Гаспара издание «Marca».



В настоящий момент Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен». Трудовые отношения 23-летнего футболиста с парижанами заканчиваются ближайшим летом. Боссы клуба неоднократно говорили, что не хотят отпускать форварда бесплатно и попытаются продлить с ним контракт.



В сезоне 21/22 в активе Мбаппе 29 встреч за «ПСЖ» (19 голов, 16 результативных пасов).