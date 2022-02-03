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Экс-президент «Барселоны»: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Дата публикации: 03-02-2022

Экс-президент каталонцев Жоан Гаспар поделился информацией, связанной с будущим Килиана Мбаппе. Он заявил, что француз поставил подпись под предварительным соглашением с «Реалом».

«Хочу поделиться интересным инсайдом. По моим данным, Килиан подписал соглашение с «Реалом». Я не сомневаюсь, что это произошло, поскольку отлично знаю Флорентино Переса», - приводит слова Гаспара издание «Marca».

В настоящий момент Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен». Трудовые отношения 23-летнего футболиста с парижанами заканчиваются ближайшим летом. Боссы клуба неоднократно говорили, что не хотят отпускать форварда бесплатно и попытаются продлить с ним контракт.

В сезоне 21/22 в активе Мбаппе 29 встреч за «ПСЖ» (19 голов, 16 результативных пасов).

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