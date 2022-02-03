В «МЮ» надеются сохранить Погба

Дата публикации: 03-02-2022

По информации «ESPN», руководство «Ман Юнайтед» обратилось к Полю Погба с просьбой еще раз подумать относительно своего будущего.



«Манкунианцы» надеются, что полузащитник останется в команде до назначения нового наставника. В клубе рассчитывают, что будущему тренеру удастся договориться с Погба о продлении сотрудничества. В противном случае француз покинет «МЮ» в статусе свободного агента ближайшим летом.



В настоящий момент Погба находится в лазарете клуба. В начале ноября он получил травму бедра и продолжает восстанавливаться. В нынешнем сезоне француз выходил на поле в 13 играх за «красных дьяволов» и отметился 7 ассистами.



Ценник на 28-летнего хавбека составляет 55 млн евро (Transfermarkt.de).