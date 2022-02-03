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Кессье решил не продлевать контракт с «Миланом». Он уйдет летом как свободный агент

Дата публикации: 03-02-2022

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Франк Кессье не будет продлевать соглашение с «Миланом» и уйдет из команды летом 2022 года в статусе свободного агента.

Ранее СМИ писали, что «россонери» пытаются договориться с футболистом по новому контракту. Ивуариец требовал повышения зарплаты до 9 млн евро за сезон. В итоге переподписать хавбека не удалось.

Кессье является одним из лидеров «Милана». В 21 встрече сезона 2021/2022 он забил 5 мячей и отдал 1 голевой пас. Рыночная стоимость 25-летнего ивуарийца равняется 48 млн евро («Transfermarkt»).

В январе сообщалось, что переговоры с Франком начала «Барселона». Каталонцы подготовили для полузащитника 5-летнее соглашение с годовой зарплатой в 8 млн евро, не считая бонусов.

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