“Твои игры” — новая акция “1хСтавка” к зимней Олимпиаде с крутым призовым фондом

Дата публикации: 03-02-2022

Более четырех тысяч спортсменов из 95 стран разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах — все это о предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине. Столь масштабное событие приковывает огромное внимание, за перипетиями состязаний наблюдают сотни миллионов человек на разных континентах земного шара.

Учитывая повышенный интерес к зимней Олимпиаде, компания “1хСтавка” запустила акцию “Твои игры”. С ней пользователи букмекера получат шанс выиграть ценные призы за ставки на это событие.

Призовой фонд приятно радует — от промокодов на ставки до топовых гаджетов Apple, Samsung, Lenovo.

Как поучаствовать?

Залогиниться или зарегистрироваться на “1хСтавка”. В личном кабинете дать согласие на участие в бонусных акциях. На странице акции нажать кнопку “Принять участие”. Зарабатывать билеты за ставки от 100 рублей на события зимней Олимпиады.

Зачем нужны акционные билеты?

За каждую ставку, сделанную в соответствии с акционным параметрами, игрок получает один билет. Чем больше сумма ставки, тем выше категория полученного билета. Билеты необходимы для участия в розыгрыше подарков.

Предусмотрено сразу три категории призов, подобно олимпийской системе: “золото” (ставки на сумму от 1000 рублей), “серебро” (ставки на сумму от 501 до 1000 рублей) и “бронза” (ставки на сумму от 100 до 500 рублей).

А какие призы можно выиграть?

На какие подарки будет претендовать пользователь БК “1хСтавка”, зависит от категории. Впрочем, в каждой из них призы очень крутые: можно выиграть iPhone 13 Pro Max, MacBook Air 13, Apple Watch Series 7, Nintendo Switch, AirPods 3, Lenovo IdeaPad Flex 3, промокоды для новых ставок и прочее.

С полным перечнем призов можно ознакомиться на странице промо на сайте БК “1хСтавка”.

Когда объявят победителей?

Счастливчики будут выбраны при помощи генератора случайных чисел 22 февраля — через несколько дней после закрытия зимней Олимпиады в Пекине. Результаты будут объявлены в 18:00 по Москве на сайте компании “1хСтавка”.

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