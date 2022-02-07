Агент Зюле сообщил, что футболист уже определился с новым клубом

Дата публикации: 07-02-2022

Волькер Струт, представляющий интересы Никласа Зюле, заявил, что его клиент уже определился с будущим местом работы.



«Никлас нашел себе новую команду. Решение принято. Я сомневаюсь, что оно может измениться», - цитирует агента Фабрицио Романо.



Зюле обучался футболу в академии «Хоффенхайма». Состав «Баварии» защитник пополнил в 2017 году. В текущем сезоне в активе 26-летнего игрока 26 поединков за мюнхенскую команду (1 голевая передача). Его соглашение с «Баварией» действует до лета 2022 года, потому по завершении сезона он покинет клуб в качестве свободного агента.



Transfermarkt.de оценивает Зюле в 35 млн евро.



Ранее СМИ писали об интересе к центрбеку со стороны «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».