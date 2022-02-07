«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не найдет ему клуб в России

Дата публикации: 07-02-2022

«Fiorentina News», указывая в качестве источника информации «La Nazione», пишет, что «Фиорентина» не оставляет попыток продать Александра Кокорина до завершения зимнего ТО.



Руководство итальянской команды хочет избавиться от футболиста до 22-го февраля (дата закрытия зимнего ТО для российских клубов). Если продать его по сниженной цене не получится, то клуб разорвет с Кокориным трудовые отношения. При этом «фиалкам» придется выплатить ему выходное пособие.



За «Фиорентину» россиянин играет с января 2021 года. В сезоне 21/22 в активе 30-летнего форварда 6 встреч (без результативных действий).



Рыночная стоимость Кокорина равняется 2 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»). Его договор с итальянским клубом истекает в середине 2024 года.