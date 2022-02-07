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«ПСЖ» может купить Асенсио

Дата публикации: 07-02-2022

«Пари Сен-Жермен» продолжает поиски форварда, который смог бы заменить Килиана Мбаппе. Француз, скорее всего, покинет Париж по завершении сезона.

Ресурс «Le10Sport» рассказал о потенциальном новичке французской команды. По данным источника, «ПСЖ» может подписать 26-летнего бомбардира «Реала». Речь идет о Марко Асенсио. О финансовых деталях перехода не сообщается.

Состав «Реала» Асенсио пополнил в 2015 году, перейдя из «Мальорки». Футболист связан трудовыми отношениями со «сливочными» до июня 2023 года. В 24 поединках текущего сезона Асенсио отличился 7 раз и отдал 1 результативную передачу.

Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает стоимость испанца ровно в 40 млн евро.

В национальную сборную Асенсио вызывается с 2016 года.

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