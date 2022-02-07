«МЮ» и «Челси» проявляют интерес к Исаку
Дата публикации: 07-02-2022
Александер Исак, выступающий за «Реал Сосьедад», попал в сферу интересов «Челси» и «Ман Юнайтед». Среди претендентов на центрального нападающего также значится «Арсенал».
«Манкунианцы» видят в шведе замену Криштиану Роналду. «Аристократы» планируют подписать нападающего в случае ухода Ромелу Лукаку.
«Арсенал» рассматривал вариант с приобретением Исака в январе, но договориться с испанцами по трансферу им не удалось. Боссы «Реала Сосьедад» готовы были расстаться с форвардом за сумму в 75 млн фунтов. Именно столько прописано в качестве отступных в соглашении с 22-летним шведом.
Летом «канониры» намерены вернуться к данному вопросу. Однако по окончании сезона спрос на Исака может вырасти.
Источник – «Daily Mirror».