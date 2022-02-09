1xBet стал официальным беттинг-партнером ряда бразильских футбольных турниров

Дата публикации: 09-02-2022

Компания 1xBet ведет активную работу на южноамериканском рынке. В продолжение данного курса букмекер стал официальным беттинг-партнером ряда футбольных турниров Бразилии:

Суперкубка Бразилии,

Кубка Верди,

бразильской Серии C,

бразильской Серии D,

Лиги Минейро,

Лиги Гаушу,

Лиги Катариненсе,

Лиги Баияно,

Лиги Гояно,

Лиги Алагоано,

Лиги Параэнсе,

Лиги Сеаренсе,

Лиги Паранаэнсе.





Соглашение рассчитано на сезон 2022. Теперь рекламу компании можно будет увидеть на статических бордах во время матчей вышеупомянутых турниров.

Также 1xBet получил права на нейминг следующих турниров: бразильской 1XBET Серии C 2022, бразильской 1XBET Серии D 2022, Лиги Баияно 1XBET 2022, Лиги Гояно 1XBET 2022 и Лиги Сеаренсе 1XBET 2022.

“Развитие спорта в Латинской Америке демонстрирует серьезные намерения 1xBet в данном регионе. В прошлом году наша реклама присутствовала на матчах элитных футбольных дивизионов Бразилии и Чили. А в новый сезон компания входит со спонсорствами множества других футбольных турниров Бразилии.

Мы верим, что наше сотрудничество принесет огромную пользу всем сторонам, а главное - бразильским фанатам футбола”, - сказал представитель компании 1xBet Алекс Соммерс.

1xBet продолжает политику поддержки спортивных турниров во всем мире и в Южной Америке в частности. В 2021 году реклама букмекера присутствовала на матчах бразильской Серии А и чемпионата Чили по футболу. Сейчас брендинг 1xBet можно увидеть на отборочном турнире к чемпионату мира-2022 в Южной Америке. Поэтому можно ожидать, что в будущем клиентов надежного букмекера вполне могут ждать приятные новости и о других спонсорствах.

Об 1xBet

1xBet - международная букмекерская компания с более чем 14 годами опыта в индустрии. Клиенты бренда могут ставить на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Сайт и приложения компании доступны на более чем 60 языках.

В портфеле партнерств бренда - ФК “Барселона”, ФК “Лион”, КАФ, партнерство трансляций итальянской Серии А и испанской Ла Лиги и другие известные спортивные клубы и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и лауреатом престижных премий, среди которых - награды от IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и другие.