1xBet стал официальным беттинг-партнером ряда бразильских футбольных турниров
Компания 1xBet ведет активную работу на южноамериканском рынке. В продолжение данного курса букмекер стал официальным беттинг-партнером ряда футбольных турниров Бразилии:
- Суперкубка Бразилии,
- Кубка Верди,
- бразильской Серии C,
- бразильской Серии D,
- Лиги Минейро,
- Лиги Гаушу,
- Лиги Катариненсе,
- Лиги Баияно,
- Лиги Гояно,
- Лиги Алагоано,
- Лиги Параэнсе,
- Лиги Сеаренсе,
- Лиги Паранаэнсе.
Соглашение рассчитано на сезон 2022. Теперь рекламу компании можно будет увидеть на статических бордах во время матчей вышеупомянутых турниров.
Также 1xBet получил права на нейминг следующих турниров: бразильской 1XBET Серии C 2022, бразильской 1XBET Серии D 2022, Лиги Баияно 1XBET 2022, Лиги Гояно 1XBET 2022 и Лиги Сеаренсе 1XBET 2022.
“Развитие спорта в Латинской Америке демонстрирует серьезные намерения 1xBet в данном регионе. В прошлом году наша реклама присутствовала на матчах элитных футбольных дивизионов Бразилии и Чили. А в новый сезон компания входит со спонсорствами множества других футбольных турниров Бразилии.
Мы верим, что наше сотрудничество принесет огромную пользу всем сторонам, а главное - бразильским фанатам футбола”, - сказал представитель компании 1xBet Алекс Соммерс.
1xBet продолжает политику поддержки спортивных турниров во всем мире и в Южной Америке в частности. В 2021 году реклама букмекера присутствовала на матчах бразильской Серии А и чемпионата Чили по футболу. Сейчас брендинг 1xBet можно увидеть на отборочном турнире к чемпионату мира-2022 в Южной Америке. Поэтому можно ожидать, что в будущем клиентов надежного букмекера вполне могут ждать приятные новости и о других спонсорствах.
Об 1xBet
1xBet - международная букмекерская компания с более чем 14 годами опыта в индустрии. Клиенты бренда могут ставить на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Сайт и приложения компании доступны на более чем 60 языках.
В портфеле партнерств бренда - ФК “Барселона”, ФК “Лион”, КАФ, партнерство трансляций итальянской Серии А и испанской Ла Лиги и другие известные спортивные клубы и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и лауреатом престижных премий, среди которых - награды от IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и другие.