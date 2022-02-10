«Лестер» рассматривает кандидатуру Гаттузо на пост главного тренера

Дата публикации: 10-02-2022

По данным «Calciomercato», «Лестер» рассматривает вариант с приглашением Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.



Последним клубом 44-летнего специалиста была «Фиорентина». Итальянец работал наставником «фиалок» менее 2 месяцев. Гаттузо ушел из команды по причине разногласий с руководством «Фиорентины».



В настоящий момент «лис» возглавляет Брендан Роджерс. Однако с коучем могут попрощаться из-за неудачного выступления клуба в текущем сезоне. После 20 сыгранных встреч «Лестер» находится лишь на 10-ой строчке в АПЛ, имея в своем активе 26 очков. Кроме того, «синие» завершили свое выступление в Кубке Англии на стадии 1/16 финала, уступив «Ноттингем Форест» с разгромным счетом (1:4).