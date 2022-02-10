Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить «Аль-Ахли»

Дата публикации: 10-02-2022

Руди Галетти в своем Twitter-аккаунте сообщил, что новым наставником «Аль-Ахли» может стать Руй Витория, ранее работавший со «Спартаком». Журналист отметил, что предложение команды из Саудовской Аравии включает 3-летний контракт с годовой зарплатой в 7 млн евро.



Ранее сообщалось, что интерес к Витории проявлял «Аль-Фатех». Однако португалец ответил отказом на предложение этого клуба.



Напомним, специалист работал в Саудовской Аравии в 2019-2020 годах.



В мае-декабре прошлого года Витория возглавлял «Спартак». «Красно-белые» под его руководством вышли в 1/8 финала ЛЕ с первого места в своей группе. В РПЛ дела у москвичей обстояли не так хорошо. После 18 туров «красно-белые» располагаются на 9 месте с 23 очками.