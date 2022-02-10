Левандовски намерен завершить карьеру в «Реале»

Дата публикации: 10-02-2022

Карьера Роберта Левандовски может продолжиться в Ла Лиге. Об этом сообщил ресурс «AS».



Форвард «Баварии» решил покинуть Бундеслигу по окончании сезона. Он уже попросил своих агентов начать переговоры с «Реалом» относительно перехода. Поляк хочет завершить карьеру в составе «сливочных».



«Реал» может заключить контракт с 33-летним игроком. Однако приоритетом для клуба является трансфер Эрлинга Холанда. Если заполучить норвежца не удастся, то мадридцы переключатся на Левандовски.



Цвета «Баварии» польский нападающий защищает с 2014 года. Его трудовые отношения с мюнхенцами истекают летом 2023 года. В сезоне 21/22 на счету Левандовски 35 голов и 3 ассиста в 29 встречах за немецкую команду.