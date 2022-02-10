«МЮ» хочет подписать защитника «Боруссии» Д

Дата публикации: 10-02-2022

«Sport1» сообщает, что Мануэль Аканджи, выступающий за дортмундскую «Боруссию», привлек внимание «Ман Юнайтед».



На трансфере 26-летнего защитника настаивает Ральф Рангник, возглавляющий «манкунианцев». Швейцарцу интересен вариант с переходом в английскую команду, поскольку он хочет попробовать себя в АПЛ. В Дортмунде своего игрока оценили в 30 млн евро.



Аканджи прошел швейцарскую школу футбола. Состав «Боруссии» он пополнил в 2018 году, перебравшись из «Базеля». За его переход «шмели» заплатили 21,5 млн евро. В текущем сезоне в активе Аканджи 26 поединков (без результативных действий). Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2023 года.



Transfermarkt.de оценивает защитника в 30 млн евро.