Свернуть список

«Астон Вилла» хочет летом купить хавбека «Брайтона»

Дата публикации: 10-02-2022

В летнее межсезонье Ив Биссума может оказаться в «Астон Вилле». Информацией поделилось издание «The Telegraph».

Правами на 25-летнего хавбека владеет «Брайтон». Бирмингемцы уже пытались оформить переход малийца этой зимой, но сделка не состоялась. В качестве компенсации за футболиста клуб предлагал «чайкам» 25 млн фунтов (примерно 30 млн евро). По окончании сезона «Астон Вилла» намерена вернуться к этому вопросу.

Состав «Брайтона» Биссума пополнил в 2018 году. До этого он защищал цвета «Лилля». В сезоне 2021/2022 на счету хавбека 1 результативный пас в 14 играх чемпионата Англии.

Рыночная стоимость Ива – 25 000 000 млн евро («Transfermarkt»). Его трудовое соглашение с клубом истекает в 2023 году.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close