«Астон Вилла» хочет летом купить хавбека «Брайтона»

Дата публикации: 10-02-2022

В летнее межсезонье Ив Биссума может оказаться в «Астон Вилле». Информацией поделилось издание «The Telegraph».



Правами на 25-летнего хавбека владеет «Брайтон». Бирмингемцы уже пытались оформить переход малийца этой зимой, но сделка не состоялась. В качестве компенсации за футболиста клуб предлагал «чайкам» 25 млн фунтов (примерно 30 млн евро). По окончании сезона «Астон Вилла» намерена вернуться к этому вопросу.



Состав «Брайтона» Биссума пополнил в 2018 году. До этого он защищал цвета «Лилля». В сезоне 2021/2022 на счету хавбека 1 результативный пас в 14 играх чемпионата Англии.



Рыночная стоимость Ива – 25 000 000 млн евро («Transfermarkt»). Его трудовое соглашение с клубом истекает в 2023 году.