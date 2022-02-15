Онлайн трансляции
Вторник 15 февраля

22:45  ru Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 22:45  ru Кардифф - Ковентри 22:45  ru Миллуолл - КПР 23:00  ru ПСЖ - Реал Мадрид
23:00  ru Спортинг - Манчестер Сити 23:15  ru Манчестер Юнайтед - Брайтон
Среда 16 февраля

03:00  ru Оттава - Сент-Луис 03:00  ru Питтсбург - Филадельфия 03:00  ru Баффало - Айлендерс 03:00  ru Нью-Джерси - Тампа-Бэй
03:00  ru Рейнджерс - Бостон 03:30  ru Майами - Даллас 03:30  ru Атланта - Кливленд 03:30  ru Филадельфия - Бостон
04:00  ru Нэшвилл - Вашингтон 04:00  ru Миннесота - Шарлотт 04:00  ru Милуоки - Индиана 04:00  ru Нью-Орлеан - Мемфис
05:00  ru Калгари - Коламбус 05:00  ru Колорадо - Даллас 06:00  ru Финикс - Клипперс 06:30  ru Лос-Анджелес - Эдмонтон
21:00  ru Атлетико - Леванте 22:45  ru Питерборо - Рединг 23:00  ru Интер - Ливерпуль 23:00  ru Зальцбург - Бавария
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Ж.Китай-Британия 04:30  ru Фристайл. Мужчины 05:15  ru Горнолыжный спорт. М 07:10  ru Хоккей.M.США - Словакия
08:45  ru Горнолыжный спорт. М 09:00  ru Хоккей.M.Россия - Дания 09:00  ru Кёрлинг.М.Британия-Россия 10:45  ru Биатлон.Ж.Эстафета
11:40  ru Хоккей.M.Фин-Швейцария 12:15  ru Лыжные гонки.Женщины 14:00  ru Фристайл. Мужчины 14:30  ru Хоккей.Ж.Фин-Швейцария
14:30  ru Шорт-трек 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Россия - Швеция
Свернуть список

Никита Кучеров стал амбассадором БК «1хСтавка»

Дата публикации: 15-02-2022

 

Один из лучших хоккеистов мира Никита Кучеров стал частью команды амбассадоров букмекерской компании «1хСтавка». Соглашение ведущего букмекера России со звездой НХЛ рассчитано до конца 2022 года.

Согласно условиям соглашения, «1хСтавка» получает право использовать образ Кучерова в промокампаниях, в том числе различных акциях, приуроченных к матчам регулярного сезона НХЛ и плей-офф. Двукратный победитель Кубка Стэнли в составе клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет участие в ряде активностей, которые будет проводить «1хСтавка». Подписанные Кучеровым джерси и другие сувениры, связанные с Никитой, станут призами от букмекера, которые смогут выиграть настоящие любители хоккея.

«Мы очень рады приветствовать Никиту в качестве амбассадора бренда. Все знают, что Кучеров великолепный хоккеист: он признавался лучшим игроком регулярного сезона, становился самым результативным бомбардиром лиги, дважды побеждал в Кубке Стэнли. Но для нас очень важно еще и то, что Кучеров олицетворяет ценности, которые мы рады видеть в наших игроках.

Креативность, умение находить нестандартные пути к победе, добиваться успеха и верить в свой шанс — всё это сделало Кучерова одним из лучших игроков лиги. И эти качества присущи и игрокам «1хСтавка». Мы уверены, что вместе с Никитой сможем привлечь еще больше внимания к хоккею и дать всем любителям этой прекрасной игры возможность получить яркие эмоции», — заявил представитель букмекерской компании.

Про Никиту Кучерова

28-летняя суперзвезда мирового хоккея начинала свой путь к признанию в составе московского ЦСКА. В 2013 году Кучеров перебрался за океан, где в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 и 2021 годах побеждал в Кубке Стэнли. Помимо этого он является обладателем ряда индивидуальных наград, среди которых — «Арт Росс Трофи» самому результативному игроку регулярного сезона НХЛ и «Харт Трофи» лучшему хоккеисту регулярного сезона НХЛ.

Четырежды Кучеров выбирался в состав символических сборных НХЛ по итогам сезона, на его счету более 500 очков за карьеру в главной лиге мира (в среднем более балла за игру). В составе сборной России Кучеров дважды становился призёром чемпионата мира по хоккею.

Про «1хСтавка»

Букмекерская компания «1хСтавка» была основана в 2016 году и достаточно быстро стала одной из ведущих в отрасли. Этот статус подтверждается ежегодными победами на различных престижных премиях, таких как «Рейтинг Букмекеров» и Betting Awards.

На сайт и в приложение «1xСтавка» ежедневно заходят и делают ставки десятки тысяч человек. Широкая линия событий привлекает поклонников различных видов спорта, тогда как бонусы делают игру еще приятнее. Ну а статус легального букмекера является той гарантией, которую ожидают игроки от своей БК.

Присоединяйтесь к числу игроков «1хСтавка» — и побеждайте вместе с лучшими!

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close