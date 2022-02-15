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"Реал" хочет объявить о трансфере Мбаппе после матчей с "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Дата публикации: 15-02-2022

23-летний нападающий "Пари Сен-Жерме" и сборной Франции Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал".
Переговоры между футболистом и "сливочными" находятся в завершающей стадии. "Сливочные" планируют объявить о трансфере Мбаппе после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Кроме того, "Реал" всё ещё интересуется форвардом "Боруссии" Дортмунд Эрлингом Холандом, однако сделка далека от завершения.




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