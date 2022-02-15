Пепе могут дисквалифицировать на два года за удар директора "Спортинга"

Дата публикации: 15-02-2022

Защитник "Порту" Пепе может получить дисквалификацию на длительный срок. По окончании матча 22-го тура чемпионата Португалии против "Спортинга" (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой Пепе ударил директора "Спортинга", что отразил в своем отчете арбитр встречи.

Теперь 38-летний футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.



Такое же наказание грозит игроку "Спортинга" Бруно Табате, который толкнул директора "Порту".







