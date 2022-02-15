Онлайн трансляции
Вторник 15 февраля

22:45  ru Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 22:45  ru Кардифф - Ковентри 22:45  ru Миллуолл - КПР 23:00  ru ПСЖ - Реал Мадрид
23:00  ru Спортинг - Манчестер Сити 23:15  ru Манчестер Юнайтед - Брайтон
Среда 16 февраля

03:00  ru Оттава - Сент-Луис 03:00  ru Питтсбург - Филадельфия 03:00  ru Баффало - Айлендерс 03:00  ru Нью-Джерси - Тампа-Бэй
03:00  ru Рейнджерс - Бостон 03:30  ru Майами - Даллас 03:30  ru Атланта - Кливленд 03:30  ru Филадельфия - Бостон
04:00  ru Нэшвилл - Вашингтон 04:00  ru Миннесота - Шарлотт 04:00  ru Милуоки - Индиана 04:00  ru Нью-Орлеан - Мемфис
05:00  ru Калгари - Коламбус 05:00  ru Колорадо - Даллас 06:00  ru Финикс - Клипперс 06:30  ru Лос-Анджелес - Эдмонтон
21:00  ru Атлетико - Леванте 22:45  ru Питерборо - Рединг 23:00  ru Интер - Ливерпуль 23:00  ru Зальцбург - Бавария
Олимпийские Игры

04:00  ru Кёрлинг.Ж.Китай-Британия 04:30  ru Фристайл. Мужчины 05:15  ru Горнолыжный спорт. М 07:10  ru Хоккей.M.США - Словакия
08:45  ru Горнолыжный спорт. М 09:00  ru Хоккей.M.Россия - Дания 09:00  ru Кёрлинг.М.Британия-Россия 10:45  ru Биатлон.Ж.Эстафета
11:40  ru Хоккей.M.Фин-Швейцария 12:15  ru Лыжные гонки.Женщины 14:00  ru Фристайл. Мужчины 14:30  ru Хоккей.Ж.Фин-Швейцария
14:30  ru Шорт-трек 15:00  ru Кёрлинг.Ж.Россия - Швеция
Свернуть список

Пепе могут дисквалифицировать на два года за удар директора "Спортинга"

Дата публикации: 15-02-2022

Пепе могут дисквалификацию на два года за удар директора

Защитник "Порту" Пепе может получить дисквалификацию на длительный срок. По окончании матча 22-го тура чемпионата Португалии против "Спортинга" (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой Пепе ударил директора "Спортинга", что отразил в своем отчете арбитр встречи.
Теперь 38-летний футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.

Такое же наказание грозит игроку "Спортинга" Бруно Табате, который толкнул директора "Порту".




Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close