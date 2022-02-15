Серхио Агуэро честно рассказал о своем состоянии: "Я чувствую, что мое сердце не работает должным образом"

Дата публикации: 15-02-2022

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, которому пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем, в очередной раз решил поделиться с болельщиками информацией о своем здоровье.

В последнее время Агуэро часто запускает стримы на платформе twitch.tv, во время которых раскрывает своим поклонникам закулисные факты о своей карьере, и прежде всего о своем здоровье.



Напомним, проблемы у Агуэро начались в 12-м матче текущего сезона Ла Лиги, когда ему пришлось покинуть поле на 41-й минуте из-за проблем с дыханием.



Обследование показало болезнь сердца, из-за которой футболист вынужден был завершить карьеру.



- Когда я приехал в больницу, меня оставили в маленькой комнате, вокруг меня было много мониторов. Потом я понял, что что-то не так. После двух дней госпитализации я начал нервничать, — рассказал аргентинец на одном из предыдущих стримов.



На этот раз Агуэро решил рассказать немного больше о своем нынешнем положении.



- Когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом, буду ли я когда-нибудь в состоянии снова сделать хотя бы одно ускорениет. Я чувствую, что мое сердце работает неправильно, - признался он.



Серхио Агуэро – легенда "Манчестер Сити", в составе которого сыграл 390 матчей за 10 лет и забил в них 260 голов. Также нападающий защищал цвета мадридского "Атлетико", "Индепендьенте" и "Барселоны".







