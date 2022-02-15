Карло Анчелотти: "Бэйл хочет закончить своё время в "Реале" так, как он того заслуживает"

Дата публикации: 15-02-2022

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о ситуации с контрактом валлийского форварда Гарета Бэйла, который истекает грядущим летом.

"Я разговариваю с ним, как и со всеми игроками. Стараюсь выслушать его проблемы и извлечь из них максимум пользы. У нас хорошие личные отношения. Мне не в чем его упрекнуть.



В прошлом у Бэйла не было мотивации, но теперь он в порядке и хочет закончить своё время в этом клубе так, как он того заслуживает, потому что он помог выиграть "Реалу" много титулов", - сказал Анчелотти.







