Против проведения чемпионатов мира каждые два года высказались 75% футболистов
Дата публикации: 15-02-2022
ФИФА во главе с президентом федерации Джанни Инфантино продолжает продвигать идею проведения чемпионатов мира раз в два года.
Как информирует сообщает The Guardian 15 февраля, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела опрос по этому поводу и оказалось, что 75% футболистов, принявших участие в плебисците, выступили против данной инициативы.
В Европе и Азии за нынешнюю модель проведения чемпионата мира проголосовали 77% игроков.
В Америке за то, чтобы турнир проводился каждые четыре года, проголосовали 73%, в Африке — 49%.
8% опрошенных игроков назвали национальный чемпионат и мировое первенство своими любимыми турнирами.
Всего в опросе приняли участие 1000 действующих игроков.