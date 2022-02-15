Против проведения чемпионатов мира каждые два года высказались 75% футболистов

Дата публикации: 15-02-2022

ФИФА во главе с президентом федерации Джанни Инфантино продолжает продвигать идею проведения чемпионатов мира раз в два года.

Как информирует сообщает The Guardian 15 февраля, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела опрос по этому поводу и оказалось, что 75% футболистов, принявших участие в плебисците, выступили против данной инициативы.



В Европе и Азии за нынешнюю модель проведения чемпионата мира проголосовали 77% игроков.



В Америке за то, чтобы турнир проводился каждые четыре года, проголосовали 73%, в Африке — 49%.



8% опрошенных игроков назвали национальный чемпионат и мировое первенство своими любимыми турнирами.



Всего в опросе приняли участие 1000 действующих игроков.







