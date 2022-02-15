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УЕФА предоставит болельщикам бесплатные билеты на финал еврокубков

Дата публикации: 15-02-2022

УЕФА предоставит болельщикам бесплатные билеты на финал еврокубков

Лига чемпионов, как и другие европейские клубные турниры, возвращаются. Перед их повторным стартом УЕФА подготовил болельщикам сюрприз.
14 февраля президент УЕФА Александер Чеферин объявил, что федерация предоставит большое количество бесплатных билетов на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Такой большой жест сделан в знак благодарности болельщикам, которые, несмотря на бушующую пандемию коронавируса, поддержали любимые команды. Общее количество билетов должно составить 30 тысяч на ключевые матчи всех еврокубков.

УЕФА предоставит 10 тысяч бесплатных билетов болельщикам команд, которые попадут в финал Лиги чемпионов. Болельщики команд-финалистов Лиги Европы получат 8 тысяч квитков.

В свою очередь, по 6 тысяч получат фанаты команд, которые сыграют в финальных поединках Лиги конференций и Женской Лиги УЕФА.




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