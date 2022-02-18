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Какое будущее ждет Поля Погба?

Дата публикации: 18-02-2022

Какое будущее ждет Поля Погба?

История с полузащитником "Манчестер Юнатед" и сборной Франции Полем Погба в главной роли не подходит к концу, она только начинается.
Удивительные сообщения по этому поводу передало британское издание Daily Telegraph.

Спустя месяц снова возвращается тема будущего игрока "Красных дьяволов" Поля Погба . Раньше француза ассоциировали с европейскими грандами, но последние сообщения Daily Telegraph проливают на него несколько иной свет.

По сообщению британской газеты, француз открыт для перехода в другую команду Премьер-лиги. Если, конечно, он не решит подписать новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Проблема с желанием подписать французского полузащитника — это его зарплата. Не каждый участник АПЛ может позволить себе заплатить игроку 200 000 фунтов в неделю.




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