Роналду был близок к аресту. Все решил прокурор

Дата публикации: 18-02-2022

На основании подготовленного ордера на арест Криштиану Роналду должна была быть арестована полицией. Однако португальская звезда избежал неприятностей.

Полиция, расследующая предполагаемое изнасилование Криштиану Роналду Кэтрин модели Майорги в 2009 году, полагала, что у них достаточно улик, чтобы арестовать и привлечь к ответственности португальскую звезду "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.



Таблоид нашел содержание письма, которое в сентябре 2021 года подал в суд адвокат Майорги. В нем прокурор Лесли Марк Стовалл сообщил, что полиция Лас-Вегаса представила прокуратуре ордер на арест Роналду. Однако прокурор посчитал улики недостаточными.



По словам адвоката бывшей модели, полиция считала, что есть основания для ареста Роналду и обвинения его в сексуальных домогательствах.



Майорга подала в суд на CR7, утверждая, что он изнасиловал ее в июне 2009 года в номере отеля в Лас-Вегасе. Спортсмен с самого начала утверждал, что невиновен, а секс состоялся с согласия женщины. В 2010 году Роналду заплатил ей 375 тысяч долларов в качестве компенсации, и поэтому Майорга не сообщил об этом в полицию.



Спустя годы она изменила свое мнение. Сейчас она поясняет, что подписала соглашение о конфиденциальности, находясь в плохом психическом состоянии и в рамках гражданского иска намерена добиваться компенсации от португальцев в размере примерно 65 млн евро.







