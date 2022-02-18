Конец эры Симеоне? "Атлетико" начал поиски нового тренера

Дата публикации: 18-02-2022

Нынешний сезон складывается для мадридского "Атлетико" совершенно неудачно. В Ла Лиге у "рохибланкос" огромный отрыв от лидера, в Лиге чемпионов они едва вышли в 1/8 финала. Все это делает положение Диего Симеоне в клубе все более шатким.

Победа в чемпионате Испании в прошлом сезоне стала огромным успехом для клуба из испанской столицы. Ситуация с "Атлетико" в нынешнем турнире намного хуже. После 24 туров "матрасники" занимают лишь пятое место в таблице Ла Лиги, а от лидирующего "Реала» отстаю" на 15 очков.



О катастрофическом состоянии "Атлетико" в последние недели лучше всего свидетельствует тот факт, что команда Диего Симеоне выиграла только два раза в предыдущих шести играх — 5:0 у "Райо Махадаонды" из Д3 в Кубке Короля и 3:2 у "Валенсии" в Ла Лиге благодаря двум голам в добавленное время.



Особенно расстроил болельщиков "рохибланкос" последний матч лиги с замыкающим турнирную таблицу "Леванте". Мадридская команда показала ужасную игру и сенсационно проиграла 0:1. Что еще хуже, в январе команда Симеоне проиграла "Атлетику" Бильбао (1:2) в матче за Суперкубок Испании.



В связи с катастрофическими результатами последних недель все чаще говорят о возможном увольнении Диего Симеоне. Испанские СМИ сообщают, что если ситуация не изменится в ближайшее время, аргентинец может попрощаться с клубом после более чем 10-летней работы .



Радио Cadena SER даже сообщило, что руководство "Атлетико" уже начало предварительные поиски тренера, который мог бы заменить Симеоне и возглавить команду с нового сезона. До сих пор не называлось никаких имен, но такого рода спекуляции расстроили и разочаровали самого аргентинца тем, что не все в клубе на его стороне.







