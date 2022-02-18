Гвардиола о самом серьезном сопернике "Ман Сити" в Лиге чемпионов: "Они как заноза в заднице"

Дата публикации: 18-02-2022

"Манчестер Сити" начал борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов с разгрома лиссабонского "Спортинга". Тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением, какие, на его взгляд, соперники являются самыми опасными на пути к заветному трофею.

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов команда из Манчестера может потихоньку начинать думать о четвертьфинале. В выездном поединке со "Спортингом" чемпионы Англии не оставили сопернику никаких шансов, разгромив его со счетом 5:0.



Несмотря на значительное преимущество и итоговую победу, испанский менеджер "Манчестер Сити " увидел в игре некоторые аспекты, которые, по его мнению, были не лучшими для его игроков.



Гвардиола также ответил на вопрос, какая команда, по его мнению, может сорвать планы "горожан" в Лиге чемпионов.



- "Ливерпуль". Они отстают от нас на несколько очков в Премьер-лиге и в последние сезоны были нашим серьезным соперником. Они как заноза в заднице все время. Они очень хорошо играют в еврокубках", - сказал он.



Хотя "Ливерпул"» был признан Гвардиолой самым серьезным противником на пути к финалу Лиги чемпионов, испанец не оставляет без внимания и другие команды, хотя названия некоторых неожиданные.



- Взгляните на "ПСЖ". Они очень хорошо сыграли с "Мадридом". Есть еще "Интер", "Манчестер Юнайтед", — заключил он.



"Ливерпуль", как и "Манчестер Сити", уверенно выиграл первую встречу 1/8 финала. В среду на "Сан-Сиро" команда Юргена Клоппа обыграла в гостях чемпиона Италии "Интер" со счетом 2:0 .







