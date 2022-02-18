Три лондонских клуба борются за талантливого защитника. "Арсенал" и "Тоттенхэм" пытаются опередить "Челси"

Дата публикации: 18-02-2022

Из-за травмы Бена Чилуэлла лондонский «Челси» этой зимой хотел приобрести нового левого защитника. По словам немецкого журналиста Кристиана Фалька, целью синих был Борна Соса. Теперь "Арсенал" и "Тоттенхэм" также думают о переходе хорвата.

В этом сезоне 24-летний футболист очень хорошо выступает за "Штутгарт". В сентябре прошлого года он дебютировал за сборную Хорватии.



Соса привлек внимание куда более сильных клубов. Весьма вероятно, что в летнее трансферное окно одна из команд английской Премьер-лиги купит способного защитника.



Как сообщил журналист немецкого Bild Кристиан Фальк, приобретение хорвата уже рассматривалось лондонским "Челси" зимой. Однако в конечном итоге сделка не состоялась.



Синие искали нового левого защитника после серьезной травмы Бена Чилуэлла. Хотя с переходом в "Челси" связывали несколько игроков, ни один из них, в итоге, не оказался на "Стэмфорд Бридж".



Возможно, к этой теме руководство "аристократов" вернется летом, хотя за Сосой также пристально следят две другие лондонские команды - "Арсенал" и "Тоттенхэм".



В этом сезоне хорват сыграл в общей сложности 20 официальных матчей за "Штутгарт". За это время он дважды забил и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.







