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Представители "ПСЖ" оказывали давление на арбитра в перерыве матча с "Реалом"?

Дата публикации: 18-02-2022

Представители

В перерыве встречи "ПСЖ" - "Реал" произошла ситуация, которая разозлила представителей "сливочных". Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Леонардо появились рядом с раздевалками. Последний якобы подошел к арбитру и указал на его ошибки.
Еще во время встречи журналист Radio MARCA Мигель Анхель Торибио сообщил об инциденте.

Аль-Хелаифи и Леонардо в перерыве подошли, чтобы оказать давление на Орсато после его судейства в первом тайме. Свидетелями были люди из УЕФА , - сказал Торибио.

Позже эту информацию подтвердили и другие журналисты. Теперь закулисье жаркой ситуации раскрывает MARCA

Согласно этим сообщениям, Аль-Хелаифи оставался в стороне и не разговаривал с судьей. Леонардо, который якобы обвинял судью в принятии неверных решений, был более активен. Среди прочего, он указал на желтую карточку Марко Верратти, показанную за фол на Каземиро.

Не исключено, что арбитр матча Даниэле Орсато отметил эту ситуацию в протоколе матча. Если это произошло, УЕФА может открыть дисциплинарное производство. Произойдет ли это?




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