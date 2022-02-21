1хBet запустил киберспортивную акцию к топ-турниру по CS:GO!

Дата публикации: 21-02-2022

С 15 по 27 февраля пройдет один из самых ожидаемых турниров в мире CS:GO — IEM Katowice 2022. 16 лучших команд планеты в LAN-формате разыграют титул чемпиона и призовые в размере $1 000 000!

Специально к этому событию букмекерская компания 1xBet, официальный партнер ESL — организатора турнира, запускает промо с красноречивым названием — CS:GО Katowice 2022.

Среди участников акции будут разыграны ценные призы. В частности — дорогостоящие скины “История о драконе”, “Поверхностная закалка”, “Огненный змей”, “Удар молнии”, “Синий фосфор”, техника от Apple, промокоды и другое.

Всего призовой фонд насчитывает почти 450 призов. Чтобы побороться за них, достаточно выполнить несколько простых действий.

Создать аккаунт в 1xBet или авторизоваться в уже существующем. Подтвердить согласие на участие в бонусных акциях в “Личном кабинете”. Нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции. Делать ставки по акционным параметрам на события турнира IEM Katowice 2022 от $3 (одиночная ставка или экспресс).





За каждые $3 в сумме ставки надежный букмекер будет начислять по одному билету. Они позволят принять участие в розыгрыше призов, результаты которого будут опубликованы 2-го марта. Чем больше у игрока билетов, тем выше его шансы на победу!

Также если участнику промо удастся верно спрогнозировать победителя IEM Katowice 2022, подкрепив догадки ставкой на 1xBet, он дополнительно получит пять билетов.

С подробными условиями акции и полным перечнем призов любой желающий сможет ознакомиться, перейдя на страницу упомянутого промо на 1xBet.

Делайте ставки на события IEM Katowice 2022 с 1xBet — и, возможно, именно вы украсите собственный арсенал в CS:GO топовыми скинами!