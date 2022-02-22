Свернуть список

«Астон Вилла» сделала защитника «Ливерпуля» главной трансферной целью на лето

Дата публикации: 22-02-2022

По данным «Football Insider», «Астон Вилла» планирует подписать Джозефа Гомеса, принадлежащего «Ливерпулю». В переходе защитника «мерсисайдцев» заинтересован Стивен Джеррард, возглавляющий клуб из Бирмингема. Интерес к футболисту «Астон Вилла» проявляла еще зимой, но трансфер не состоялся. Летом бирмингемцы планируют вернуться к данному вопросу.

За «Ливерпуль» Гомес выступает с 2015 года. В текущем сезоне он участвовал в 13 играх за «красных» (без результативных действий).

Рыночная стоимость 24-летнего англичанина равняется 25 млн евро («Transfermarkt»). Срок действия контракта Гомеса с «Ливерпулем» ограничен июнем 2024 года.

В сборную Англии защитник вызывается с 2017 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close