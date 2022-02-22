Неймар хочет провести сезон в МЛС и вернуться в «Сантос»

Дата публикации: 22-02-2022

В будущем Неймар может покинуть «ПСЖ». Слова бразильского форварда опубликовал в своем Twitter-аккаунте Адриен Гренье.



«Я хочу вернуться в «Сантос». Мне по-настоящему не хватает домашних матчей и этой прекрасной арены. Также я мечтаю о хотя бы одном сезоне в США. В МЛС чемпионат не такой длинный, а на отпуск отводится 3-4 месяца», - цитирует нападающего журналист.



Неймар обучался футболу в структуре «Сантоса». За бразильский клуб он выступал до 2013 года, а затем стал игроком «Барселоны». Цвета «Пари Сен-Жерман» нападающий защищает с августа 2017 года. Соглашение 30-летнего форварда с парижанами рассчитано до лета 2025 года.



В нынешнем сезоне в активе Неймара 16 поединков за французский клуб (4 забитых мяча, 4 результативные передачи).