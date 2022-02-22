«Локомотив» планирует подписать 18-летнего шведского полузащитника

Дата публикации: 22-02-2022

Йосип Ладан посредством «Твиттера» сообщил об интересе «Локомотива» к хавбеку «Хаммарбю». Речь идет о 18-летнем Уиллоте Сведберге.



Полузащитник воспитывался в академии «Хаммарбю». В основе шведского клуба он дебютировал летом 2021 года в поединке с «Дегерфорсом». Всего за первую команду «Хаммарбю» Сведберг провел 24 встречи, отметившись 3 забитыми мячами, в том числе 1 голом в Лиге конференций, 2 результативными передачами и 3 предупреждениями.



Со своим нынешним клубом Йосип связан контрактом до лета 2024 года. Ценник на него равняется 1,8 млн евро (Transfermarkt.de).



С октября 2021 года Сведберг вызывается в шведскую сборную U19. В его активе 5 поединков за команду, в которых он отличился 1 раз.