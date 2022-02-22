«Тоттенхэм» пока не планирует предлагать новый контракт Кейну

Дата публикации: 22-02-2022

В «Тоттенхэме» пока не планируют вступать в переговоры с Гарри Кейном по новому соглашению. Информацией поделился ресурс «The Athletic».



Источник отметил, что лондонцы хотят продолжить сотрудничество с центрфорвардом, но еще не готовы вести работу по новому контракту.



Ранее СМИ сообщали о том, что Кейн мог покинуть «Тоттенхэм Хотспур». Бомбардир сборной Англии отказался пролонгировать соглашение со «шпорами». Интерес к нему проявлял «Ман Сити». Однако переход не состоялся, и футболист продолжил выступать за лондонцев.



В текущем сезоне на счету Кейна 34 встречи за «Тоттенхэм» (17 забитых мячей, 3 результативных паса). Рыночная стоимость 28-летнего игрока равняется 100 млн евро («Transfermarkt»). Соглашение нападающего с лондонцами истекает летом 2024 года.