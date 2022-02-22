ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера»

Дата публикации: 22-02-2022

Нампалис Менди в скором времени может переехать в Россию. По информации Игнасио Генуарди, интерес к хавбеку «Лестера» проявляет ЦСКА.



Состав английской команды Менди пополнил летом 2016 года, перейдя из «Ниццы». За трансфер 28-летнего хавбека «Лестер» заплатил 15,5 млн евро. В текущем сезоне сенегалец появлялся на поле в футболке «лис» в 1 встрече (без результативных действий). Его соглашение с «Лестером» рассчитано до лета 2023 года. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 5 млн евро.



Журналист также отметил, что московская команда заинтересована в услугах Жан-Филиппа Гбамина, защищающего цвета «Эвертона».



ЦСКА вновь начал искать хавбека после того, как клубу не удалось договориться о переходе Шека из «Лилля».