«Милану» придется заплатить 30 млн евро за чемпиона Европы в составе сборной Италии

Дата публикации: 22-02-2022

«Calciomercato» информирует, что «Милан» рассчитывает усилиться Доменико Берарди, выступающим за «Сассуоло». Сумма трансфера может составить 30 000 000 евро.



Источник отмечает, что минувшим летом вингер мог оказаться в «Фиорентине», но переход не состоялся. По окончании сезона Берарди хочет подписать «Милан».



За «Сассуоло» футболист выступает с июля 2015 года. В сезоне 2021/2022 в активе Доменико 24 поединка (10 забитых мячей, 12 ассистов). Его контракт с клубом действует до июня 2024 года. Стоимость 27-летнего крайнего полузащитника равняется 35 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



Минувшим летом Берарди вместе с итальянской сборной завоевал золотые медали Евро-2020.