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Три топ-клуба Серии А интересуются Икарди

Дата публикации: 23-02-2022

Мауро Икарди попал в сферу интересов 3 итальянских топ-клубов. Информацией поделился ресурс «Calciomercato». Источник уточнил, что вариант с подписанием 29-летнего форварда интересен «Роме», «Милану» и «Наполи».

«Россонери» намерены освежить линию атаки. «Роме» и «Наполи» нужен игрок на позицию центрального нападающего для глубины состава.

Икарди является игроком «ПСЖ», за который он выступает с 2019 года. Его трансфер обошелся парижанам в 50 млн евро.

В сезоне 21/22 на счету аргентинца 26 встреч за «красно-синих» (5 забитых мячей). Его соглашение с французской командой действует до лета 2024 года. По данным «Transfermarkt», ценник на Икарди равняется 28 млн евро.

Зимой футболист мог оказаться в «Ювентусе», но переход не состоялся.

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