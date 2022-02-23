Три топ-клуба Серии А интересуются Икарди

Дата публикации: 23-02-2022

Мауро Икарди попал в сферу интересов 3 итальянских топ-клубов. Информацией поделился ресурс «Calciomercato». Источник уточнил, что вариант с подписанием 29-летнего форварда интересен «Роме», «Милану» и «Наполи».



«Россонери» намерены освежить линию атаки. «Роме» и «Наполи» нужен игрок на позицию центрального нападающего для глубины состава.



Икарди является игроком «ПСЖ», за который он выступает с 2019 года. Его трансфер обошелся парижанам в 50 млн евро.



В сезоне 21/22 на счету аргентинца 26 встреч за «красно-синих» (5 забитых мячей). Его соглашение с французской командой действует до лета 2024 года. По данным «Transfermarkt», ценник на Икарди равняется 28 млн евро.



Зимой футболист мог оказаться в «Ювентусе», но переход не состоялся.