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Мбаппе на распутье: мама хочет новый контракт с «ПСЖ», а юрист видит перспективы в «Реале»

Дата публикации: 23-02-2022

Будущее Килиана Мбаппе остается туманным. По данным «Marca», француз еще не определился с продолжением карьеры.

Ранее центрфорвард отказался продлевать сотрудничество с «Пари Сен-Жермен». С юных лет он хотел защищать цвета «Реала» и в настоящий момент близок к переезду в Мадрид. Однако мама игрока против данного перехода. Файза Ламари пытается уговорить Килиана остаться на «Парк де Пренс» и принять предложение парижского клуба.

Юрист Мбаппе, напротив, выступает за переход в «Реал». Дельфин Верхейден считает, что переезд в Испанию позволит 23-летнему футболисту укрепить свой бренд, что положительно скажется на доходах нападающего от коммерческих контрактов.

Напомним, соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.

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