«Барселона» и «Реал» устроят трансферное «Эль Класико» за звезду «Боруссии» Д

Дата публикации: 23-02-2022

По информации «Defensa Central», карьера Рафаэла Геррейро, выступающего за «Боруссию» (Дортмунд), может продолжиться в Ла Лиге. Источник утверждает, что португалец заинтересовал «Барселону» и «Реал».



Руководство «сливочных» рассматривает Геррейро в качестве замены Марсело. Возрастной бразилец, действующий слева в обороне, обеспечить стабильно высокий уровень игры на своей позиции уже не способен. Каталонцы намерены подписать защитника «шмелей» на место Жорди Альбы.



Дортмундцы готовы отпустить своего игрока за 30 000 000 евро. В «Реале» и «Барселоне» считают данную сумму слишком высокой, поскольку соглашение Геррейро с «Боруссией» рассчитано до конца сезона 22/23.



Transfermarkt.de оценивает 28-летнего португальца в 35 млн евро.