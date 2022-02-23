Мане понадобился топ-клубу Испании

Дата публикации: 23-02-2022

Садьо Мане попал в сферу интересов «Реала». Об этом сообщил ресурс «Todofichajes». Мадридцы рассматривают вариант с подписанием левого вингера «Ливерпуля» по завершении сезона 21/22 или в 2023 году по окончании его соглашения с английской командой.



За «красных» Мане выступает с лета 2016 года. Сенегалец является одним из ключевых игроков команды Юргена Клоппа. В текущем сезоне в его активе 29 поединков за англичан, в которых он отметился 11 забитыми мячами и 1 ассистом. В составе «мерсисайдцев» Садьо выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.



Стоимость 29-летнего футболиста равняется 80 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



В 2022 году Мане вместе с национальной сборной Сенегала стал победителем Кубка африканских наций.