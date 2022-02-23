Марсьяль может перейти в «Интер» летом

Дата публикации: 23-02-2022

«Forza Italian Football», указывая в качестве источника издание «La Gazzetta dello Sport», сообщает об интересе «Интера» к Антони Марсьялю, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед».



Миланцы ближайшим летом могут лишиться Лаутаро Мартинеса и Алексиса Санчеса, поэтому клуб прорабатывает вопрос с подписанием футболиста в линию атаки. Среди потенциальных новичков «россонери» значится Марсьяль. Также «Милан» рассматривает кандидатуру Джонатана Дэвида, выступающего за «Лилль».



С января 2022 года Марсьяль находится в аренде в «Севилье». В 3 поединках Ла Лиги француз отметился 1 результативным пасом.



Соглашение форварда с «МЮ» истекает в 2024 году. Ценник на него равняется 32 000 000 евро.