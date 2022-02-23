«Челси» встречался с представителями Милитао

Дата публикации: 23-02-2022

Руководство «Челси» провело переговоры с представителями Эдера Милитао, принадлежащего «Реалу». Информацией поделилось издание «Marca».



Источник сообщил, что стороны проведут еще одну встречу в марте. На ней планируется обсудить детали возможного перехода центрбека в «Челси» по окончании сезона.



Милитао намерен пролонгировать соглашение с «Реалом», однако предложение из Лондона способно изменить решение бразильца.



Цвета «сливочных» футболист защищает с июля 2019 года. Его трудовой договор с мадридцами действует до лета 2025 года. В сезоне 2021/2022 на счету Милитао 35 встреч в составе «Реала» (2 гола, 2 результативных паса).



Рыночная стоимость бразильца – € 60 млн («Transfermarkt»).